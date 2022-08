Reprise du Lido : le plan social homologué

« Un accord collectif a été signé le 26 juillet à l'unanimité par toutes les organisations syndicales représentatives. A la suite de la présentation des documents requis auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le 29 juillet, celle-ci a validé le PSE le 3 août dernier », selon la direction du Lido. Cette dernière, qui prévoyait de supprimer 157 des 184 postes, va finalement perdre 151 emplois après négociations. La réorganisation annoncée le 12 mai, qui prévoit une refonte du modèle de dîner-spectacle et la disparition de la troupe permanente, va également s'accompagner de la création de 15 postes, contre 12 attendus. « Les négociations avaient très mal commencé mais on a obtenu quelque chose d'acceptable », a commenté Ludovic Hervéou (CGT). « Tout commencera réellement en septembre ».

« L'entreprise continue de tourner même s'il n'y a plus de spectacle, a précisé Franck Lafitte (SN2A-FO). Les gens continueront d'être payés jusqu'au 31 décembre. »