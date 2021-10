Reprise de la société Hervé par le groupe Fiducim - City-Gc

Placée en redressement judiciaire le 25 mars 2020, en plein confinement dû à la pandémie, la société Hervé est une société familiale créée en 1946 à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, spécialisée dans la construction de tous types d'ouvrages en Île-de-France.

Toutefois, ce n'est pas la crise sanitaire de la Covid-19 qui a eu raison de cette entreprise du BTP dont l'activité était déjà sur le déclin. En effet, sur l'année 2018 elle réalise un chiffre d'affaires de 61 679 900,00 euros, le total du bilan ayant diminué de 17,24 % entre 2017 et 2018.

Face à ce dur constat et dans le but de relancer l'activité et de fixer un cap ambitieux pour les prochaines années, l'équipe dirigeante a placé l'entreprise entre les mains du tribunal de commerce de Nanterre afin d'envisager un plan de cession des actifs, de maintien de l'emploi, et de poursuite des chantiers en cours et à démarrer.

S'agissant d'un acteur de référence sur le marché francilien du bâtiment francilien, car elle intervient dans les secteurs publics et privés, elle a pu être reprise à la barre du tribunal de commerce assez rapidement.

Cette société emploie 169 salariés et réalise des projets tous corps d'état tels que des logements, des bureaux et des équipements publics (établissements scolaires, hôpitaux, centres sportifs...). Une activité variée qui a séduit le groupe Fiducim – City Gc, acteur de l'aménagement des territoires et de la promotion immobilière de tous types d'ouvrages, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, et constructeur général, ayant décidé de s'investir dans la reprise de l'activité de Hervé.

En tant que repreneur, il s'est engagé à maintenir 133 emplois sur le site de Mantes-la-Jolie, et à déployer un plan de relance ambitieux de l'activité de l'entreprise. Ce développement important permettra à Fiducim – City Gc, de poursuivre sa croissance sur l'Île-de-France, en réalisant en propre 100 % de ses opérations de construction, et en permettant une part croissante des chantiers clients. Le groupe dont le siège est à Paris comportera désormais environ 250 collaborateurs pour un volume d'affaires consolidé de 300 millions d'euros.