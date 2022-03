Reprise de Aubert & Duval : Clifford Chance conseille Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital

Le consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital a signé un accord (Memorandum of Understanding) avec le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d’acquérir sa filiale Aubert & Duval. Les trois partenaires visent l’acquisition de la société à travers une holding détenue à parts égales créée à cet effet.

Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l’aéronautique, la défense et le nucléaire.

Cette acquisition permettrait à Airbus et Safran, ainsi qu’aux autres clients d’Aubert & Duval, de sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d’avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs. Cette opération s’intègre aux initiatives de soutien à l’ensemble de la filière aéronautique française prises ces dernières années, notamment la création du fonds Ace Aéro Partenaires, géré par Tikehau Ace Capital, avec l’appui de l’Etat français.

L’opération est soumise à la consultation des instances de représentation du personnel et aux autorisations réglementaires. Sa finalisation est attendue au quatrième trimestre 2022.

Dans le cadre de cette opération, une action spécifique a été instituée par l’Etat au capital d’Eramet, protégeant certains actifs stratégiques détenus par Aubert & Duval. Cette action spécifique sera remplacée par une action de même nature au sein d’Aubert & Duval à la réalisation effective de la transaction.

L'équipe de Clifford Chance est dirigée par Katrin Schallenberg, associée, sur les aspects antitrust, et Emily Xueref-Poviac, counsel, sur les aspects relatifs aux investissements directs étrangers.

DLA Piper conseillait également le consortium sur les aspects corporate/M&A. Bredin Prat conseillait Eramet.