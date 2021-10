Reprise d'entreprise : à la recherche du gendre idéal

Dès les premiers entretiens entre le repreneur et le cédant, le dirigeant-fondateur présente, dans sa posture psychologique, beaucoup de similitudes avec le père qui marie sa fille unique. A ses yeux, les prétendants ne présentent jamais assez de qualités pour « mériter » son enfant tant choyé. Demander la main de la fille ou prendre en mains l’entreprise, la comparaison ne manque pas d’intérêts…

En effet, pour accéder à la fille, le prétendant-repreneur devra convaincre le « père » qu’il présente tous les attributs d’un bon parti. Il devra en particulier le rassurer sur les points suivants :

- Saura-t-il rendre sa fille heureuse? (management des équipes)

- Est-il sérieux et sincère dans sa démarche? (le repreneur a-t-il un vrai « coup de cœur » pour l’entreprise)



- Saura-t-il lui assurer un avenir stable et épanouissant? (pérennité du corps social)



- Dispose-t-il d’une « situation » digne d’elle? (apport personnel et capacité à fédérer des financiers)



- Présente-t-il un « projet de vie » convainquant ? (Business Plan, axes de développement)



- Traitera-t-il avec égards sa « belle-famille »? (période d’accompagnement, usage de la garantie d’actif-passif, respect des membres de la famille restant dans l’entreprise)



- Saura-t-il incarner et faire vivre les valeurs inculquées à sa progéniture? (culture d’entreprise, esprit-maison)



Avant de séduire la fille, il convient donc de séduire le père, sans pour autant négliger la mère. Il faudra donc bien du talent au prétendant avant de pouvoir publier les bans (closing) et plus encore pour célébrer les noces…d’argent !