Reprise d'Ascoval par le groupe British Steel

En reprenant l'aciérie électrique de Saint-Saulve près de Valenciennes, British Steel ouvre une filière complémentaire à celle des hauts fourneaux pour développer une production à partir d'acier recyclé destiné aux « produits longs » (rails ferroviaires, fil machine).

Cette nouvelle filière stratégique et plus écologique permettra d'alimenter et faire croître le volume de production des usines et laminoirs de British Steel.

En plus de servir les clients du groupe dans le monde entier, Ascoval pourra bénéficier des bureaux de vente internationaux et des fonctions R&D de BritishSteel, ce qui permettra à l'aciérie de Saint-Saulve de développer et diversifier sa gamme de produits, et d'offrir des aciers spéciaux de haute qualité à de nouveaux marchés. Il est prévu que la capacité maximale de production de l'usine (600 000 tonnes) soit atteinte d'ici trois ans en 2021.