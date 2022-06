Réouverture du Jardin de l’Aigle

Ce Jardin de l’Aigle Blanc, espace de nature de proximité de plus d’un hectare, est fortement apprécié par les riverains, les visiteurs et les randonneurs pour sa vocation récréative et de détente. Il est clos d’une enceinte en pierre, mais demeure l’unique espace de la Vallée-aux-Loups à être accessible à toute heure du jour ou de la nuit. Désormais réaménagé, il offre aux visiteurs une pelouse avec de grandes tables de pique-nique ; une aire de jeux tel un mikado géant de bois naturel ; des prairies et clairières enrichies de plantes de sous-bois ; un cœur boisé de grands peupliers blancs et marronniers d’Inde, apportant une ombre fraîche en été ; ou encore des transats en bois installés au sein d’une clairière orientée plein-sud, bénéficiant d’une vue ouverte sur les jardins remarquables de l’Arboretum… De nouvelles plantations tels que des chênes verts, des chênes pubescents et des pins de Corse, complètent avantageusement le patrimoine arboré du jardin.

Le Département a financé l’intégralité du réaménagement du Jardin de l’Aigle Blanc à hauteur de 695 000 euros.