Rentrée solennelle de l'EFB : démission de Pierre Berlioz remplacé par Gilles Accomando

Cette phrase prononcée par Pierre Berlioz, dès les premiers mots du traditionnel discours introductif, a sans doute mis la puce à l'oreille des plus avertis. Outre sa tenue de façon exceptionnelle, au sein de la première chambre de la cour d'appel de Paris (pendant que les élèves-avocats la suivaient derrière leurs écrans) la rentrée solennelle 2021 de l'EFB a aussi été marquée par l'annonce de la démission de son directeur.

Citant plusieurs grands penseurs à l'appui de sa démonstration, le professeur agrégé s'est livré à une analyse toute personnelle de la profession d'avocat, en écho à sa démission, ses critiques non voilées constituant autant de conseils à l'adresse des 1915 nouveaux élèves-avocats.

C'est d'abord l'excès de fierté qu'a souhaité dénoncer Pierre Berlioz. « Certes, la profession fait appel à des personnes extérieures, comme moi, qui ne suis qu'universitaire, pour diriger l'école, mais souvent pour expliquer ensuite à ces personnes que seuls les avocats savent quoi faire, quelle formation est nécessaire aux avocats, car seuls les avocats connaissent les avocats », a-t-il pointé, estimant également, dans un autre registre, que leur volonté de ne recruter que 100 % d'avocats dans une legaltech était une erreur importante.

En outre, si la profession d'avocat est d'abord une profession de la parole, il est également nécessaire de « savoir se taire » pour Pierre Berlioz.

Pour remplacer Pierre Berlioz à la tête de l'EFB, c'est Gilles Accomando, le premier président de la cour d'appel de Pau, qui a été choisi.



« C'est un projet fascinant, passionnant, c'est un très grand magistrat qui travaillé toute sa vie au contact, qui a été dans toutes les juridictions sur le terrain, qui a enseigné à l'ENM, et qui vous apportera, avec les 350 magistrats qui travaillent avec l'EFB, sa connaissance de la pratique de la justice », a salué le bâtonnier Cousi, qui a confié que cette nomination n'était pas sans rapport avec celle de la vice-batonnière Nathalie Roret à la tête de l'ENM.



« Cette symétrie est importante, elle portera des fruits, une réconciliation, une formation commune. Nous l'appelons tous de nos vœux », a assuré Olivier Cousi, qui a salué le travail accompli par Pierre Berlioz pour que l'école se tourne vers le monde économique.



« Ce grand travail de mise en perspective de l'école est reconnu dans toutes les entreprises, l'EFB est vue comme une formation d'excellence », a-t-il indiqué.



De son côté, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, s'est réjouit de cette nomination qu'il qualifie de "signal fort visant à poursuivre l'ouverture de la grande maison Justice". Le ministre de la justice salue l'engagement d'un magistrat d'expérience dont la carrière, au parquet comme au siège va permettre d'enrichir la formation des futurs avocats. "Cette ouverture doit permettre, dès le stade de la formation, une meilleure connaissance mutuelle de tous ceux qui concourent à l'œuvre de justice, dans la perspective d'en améliorer le fonctionnement quotidien, au service du justiciable", indique la Chancellerie dans un communiqué.

Si le port de la robe est unique, les avocats étant « au contact de toutes les facettes de la vie en société et devant jouer un rôle extraordinaire pour orienter l'action des pouvoir public »,

la profession « parle trop souvent d'elle-même ». Elle « veut s'inscrire dans la constitution, alors que ce sont les droits et libertés fondamentales qui doivent y figurer ». Et « quand elle parle, certes, on l'entend, mais on ne l'écoute pas et l'on va voir les notaires ou les experts-comptables ».