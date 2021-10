Rentrée étudiante : trois salons Studyrama

Salon de la rentrée étudiante

Jeudi 3 septembre - 10h 6 18h - 500 formations, de Bac à Bac+3

Le commerce, les ressources humaines, la communication, l’informatique, l’ingénierie, la santé, l’art feront partie des secteurs représentés, entre autres. BTS, écoles de commerce et d’ingénieurs, écoles spécialisées, CFA (Centre de formation des apprentis) proposeront leurs programmes, à savoir des formations courtes ou longues, classiques ou en alternance (contrat de professionnalisation, formule alternée). Le pôle « BTS / prépas » réunira des lycées publics d’Ile-de-France qui proposeront leurs dernières places en BTS et classe préparatoire.

1er Salon "Trouver un job, un stage, un premier emploi"

Vendredi 4 septembre - 10h à 18h - nombreux postes à pourvoir de CAP à Bac +5

De nombreuses entreprises qui recrutent, dans des secteurs variés (communication, tourisme, informatique, chimie, ressources humaines, transport, immobilier…) viendront à la rencontre des candidats en quête d’une première expérience professionnelle.



Salon des Masters 1&2, Mastères spécialisés et MBA

Samedi 5 septembre - 10h - 18h - Plus de 400 formations et 50 spécialités accessibles après un Bac +3 /+4 /+5

Des universités françaises et internationales, des écoles de commerce et d’ingénieurs ainsi que des écoles de métiers et grandes écoles viendront présenter leurs Masters 1 et 2, Mastères Spécialisés, MBA et troisièmes cycles divers dans plusieurs domaines (santé, environnement, transport et logistique, immobilier, communication, ressources humaines, etc.).