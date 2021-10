Rentrée 2019 : Quels sont les changements dans les lycées franciliens ?

Pour cette nouvelle année scolaire, la Région Ile-de-France a décidé d'investir dans ses lycées. Depuis le 2 septembre, plusieurs nouveautés sont instaurées dans les établissements franciliens, qui portent sur différentes thématiques. Voici les cinq principales :

La gratuité du matériel et la transition numérique

Pour soutenir les familles impactées par les changements des programmes, les manuels et les ressources pédagogiques (papier ou numérique) seront désormais gratuits pour tous les lycéens du public et du privé sous contrat. Pour accompagner cette réforme, la Région investira 340 euros par élève, soit trois fois plus que lors de la précédente.

@ AP - La présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, met les bouchées doubles pour les lycées franciliens.

La région accompagne également le passage au numérique de 50 % de ses lycées. Les manuels et ressources pédagogiques seront tous sur ce support et 140 000 tablettes seront donc distribuées dans les établissements ayant opté pour le numérique. Pour les enseignants, ce sera

20 000 tablettes. Les lycées ayant choisi le numérique auront à leur disposition 37 000 ordinateurs à prêter aux lycéens.

Sécurité renforcée

Pour répondre à des situations d'urgence ou de crise dans les établissements franciliens, la Région a mis en place trois brigades régionales de sécurité qui sont composées en tout de 15 agents. Ils sont répartis en trois groupes de cinq, basés dans un lycée référent de chacune des trois académies, pour pouvoir intervenir sur tout le territoire francilien (8 départements).

Une première brigade peut intervenir en Seine-Saint-Denis et à Paris. La deuxième brigade d'agents couvre le Val-de-Marne, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Une troisième brigade peut intervenir dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Les brigades régionales de sécurité interviennent à la demande des chefs d'établissement qui en font la demande auprès de la Région. Intervenant à l'intérieur et aux abords de l'établissement, ces agents régionaux sont placés sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissements. Leurs missions : assurer la sécurité des biens et des personnes dans les lycées d''Île-de-France ainsi qu'aux abords immédiats des établissements, contribuer à l'analyse de la situation de l'établissement pour mettre en place une politique de prévention en matière de sécurité et traiter des situations en cas de crise grave compromettant la sécurité des personnes et des biens en accompagnant les équipes de direction.

Du bio et du local dans les cantines

La Région souhaite généraliser la consommation de produits bio et locaux dans tous les restaurants scolaires des lycées franciliens, avec un objectif : d'ici à 2024, 100 % des lycées franciliens seront approvisionnés avec des produits locaux, dont 50 % de produits bio.

Dès la rentrée, la Région financera un supplément de 21 centimes pour chaque repas, afin d'inciter les établissements à utiliser en priorité des produits biologiques régionaux et de mettre en place une démarche éducative de sensibilisation à ces enjeux.

Lutte contre le décrochage scolaire

La Région a confié à un prestataire la responsabilité de la première prise de contact téléphonique avec les jeunes en situation de décrochage (16-25 ans) identifiés dans la plateforme de l'Éducation nationale RIO. Elle réalise des appels « diagnostics » et propose aux jeunes d'être mis en relation avec les Missions locales ou le CIO, qui peuvent ainsi mieux se concentrer sur leur mission d'accompagnement des jeunes.

13 346 décrocheurs ont été contactés durant la campagne d'appel 2018-2019 par une société prestataire de la Région : 51 % sont déjà en solution (formation ou scolarisation),

11 % ont accepté la mise en relation avec une mission locale ou un CIO, 8 % ont refusé le suivi, 30 % sont injoignables. La Région s'est engagée à amplifier son action en direction des 5 000 décrocheurs identifiés, qui échappent encore à l'action publique.

Dormir une heure de plus pour mieux apprendre

La Région lance une expérimentation avec le ministère de l'Éducation nationale : faire commencer les cours à 9 heures afin de permettre aux lycéens de dormir une heure de plus et ainsi favoriser les apprentissages en journée.

Cinq lycées sont volontaires et participeront à l'expérimentation des horaires décalés : lycée Eugène-Hénaff de Bagnolet (93), lycée Aristide-Briand du Blanc-Mesnil (93), lycée horticole de Montreuil (93), lycée Jean-Macé de Choisy-le-Roi (94), lycée Gourdou-Leuseure de Saint-Maur-des-Fossés (94). Les élèves scolarisés dans ces établissements commenceront les cours à 9 heures, au moins une fois par semaine.