Rent reporte son salon en 2021 mais organise des "PropTech Digital Days"

Depuis le début de la pandémie Covid-19, la sécurité des visiteurs, exposants, prestataires et collaborateurs du salon Rent (Real Estate & New Technologies) sont une priorité pour ses organisateurs que les annonces du Gouvernement ont poussé à revoir leur calendrier. Cet événement dédié aux professionnels de l'immobilier, aux investisseurs et aux startups est donc reporté aux 31 mars et 1er avril 2021 à Paris - Porte de Versailles, mais une réplique digitale aura lieu les 4 et 5 novembre prochain.

@ DR