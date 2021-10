Rénover les logements : une priorité pour François Hollande

Ouvrant la conférence environnementale, le président de la République a estimé que "les économies d'énergie représenteront la moitié au moins du chemin à parcourir vers une société sobre en carbone". A cet égard, "la rénovation thermique des logements sera une des grandes priorités de mon quinquennat", a-t-il dit, affichant l'objectif de "mettre aux normes énergétiques un million de logements par an", au premier chef les logements anciens "peu ou mal isolés". Intérêt écologique, mais aussi social, puisque "les ménages les plus défavorisés sont aussi ceux qui vivent dans les quatre millions de logements les plus énergivores, ceux qu'on appelle des passoires thermiques". Pendant la campagne, M. Hollande avait assuré qu'il y aurait chaque année un million de logements mis aux normes : 400 000 nouveaux et 600 000 anciens. Il n'a pas dévié de cet engagement, relevait son entourage. Pour rénover chaque année 600 000 logements, le coût est estimé, selon les sources, de 15 000 à 30 000 euros par logement. L'eurodéputé Eelv José Bové a applaudi : "Si on veut organiser la transition énergétique, il faut lutter contre le gaspillage énergétique qui touche les plus pauvres". France Nature environnement a estimé que ce serait sans doute difficile d'aller vite sur ce sujet. "J'adorerais qu'il y arrive, ce serait fantastique, parce que c'est le levier pour la transition énergétique", a souligné Benoît Hartmann, porte-parole de FNE. Mais il est pour lui "douteux qu'on arrive dès la première année aux chiffres avancés". "Il faut du temps, la profession n'est pas encore formée à une isolation de très haute performance", dit-il.