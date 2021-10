Rénovations, internats : 2,4 milliards d'euros pour les lycées

Cette feuille de route pour les 10 prochaines années baptisée "objectif réussite" sera présentée à la plénière du Conseil régional et "doit contribuer à réduire les inégalités territoriales, sociales et scolaires", a souligné Mme Zoughebi. Preuve de ces inégalités, les taux de poursuite des études après 20 ans : il est de 83 % pour les jeunes de Paris, 62 % pour ceux de Seine-Saint-Denis et 60 % pour ceux de Seine-et-Marne, a relevé Mme Zoughebi.

Le plan régional prévoit la création de 3 000 nouvelles places en internat avec la construction de 27 internats supplémentaires sur la décennie. "Aujourd'hui 1 800 places sont en construction, autant existent déjà et nous en voulons 3 000 de plus", a-t-elle déclaré. La vice-présidente a précisé que ce ne seront pas des internats d'excellence -voulus par Nicolas Sarkozy- mais des internats "de proximité" favorisant la mixité et en appui de filières professionnelles rares de recrutement régional. Parallèlement, le plan prévoit la création de 12 400 places nouvelles en lycées dont 5 700 confirmées, avant réexamen à mi-parcours du plan.