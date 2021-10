Rénovation thermique : potentiel de 75 000 créations d'emplois

"On évalue la création d'emplois additionnels directs et indirects respectivement à 48 000 et 26 000, soit de l'ordre de 75 000 liés au plan de rénovation énergétique de l'habitat", a déclaré Cécile Duflot devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Le Cese examinait un projet d'avis sur le thème de l'efficacité énergétique, l'une des priorités du gouvernement qui s'est fixé comme objectif la rénovation de 500 000 logements par an d'ici la fin du quinquennat, contre moins de 200 000 actuellement. "La période qui s'ouvre est décisive", estime le Cese qui "invite à ce que l'efficacité énergétique ne soit pas considérée comme une variable d'ajustement mais bien comme une ressource énergétique en tant que telle". "Il n'y aura pas de transition énergétique durable sans une rénovation thermique massive des bâtiments en France", a affirmé la ministre du Logement en mettant également en avant la nécessité d'un cadre réglementaire "stable, clair et pérenne".

Sur les moyens à mettre en oeuvre, Cécile Duflot a cité l'adaptation des dispositifs existants (prêt à taux zéro notamment) et la création d'un guichet unique regroupant les solutions techniques, les professionnels pouvant les réaliser et les aides financières possibles. La ministre a également évoqué "un modèle de tiers financement", prévoyant qu'un tiers prenne en charge le financement de travaux de rénovation énergétique et se rembourse par les économies réalisées par la suite.