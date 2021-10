Rénovation énergétique 94 : le guide du Conseil départemental

Ce guide pratique a été élaboré en collaboration avec des professionnels du bâtiment, des experts et particuliers. L'objectif est d'expliquer les différentes étapes nécessaires à l'aboutissement d'un projet de rénovation énergétique. Édité à 3 000 exemplaires, ce guide sera disponible dès la rentrée dans les services urbanisme des mairies du Val-de-Marne, dans les cinq Espaces infos énergies du département, ainsi qu’au Conseil d’architecture, d'urbanisme et d’environnement du Val-de-Marne.



Les aides à la rénovation



Pour encourager les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation, des aides directes et indirectes sont proposées. L’une des plus connues est le crédit d’impôt transition énergétique qui permet de déduire l’impôt sur le revenu jusqu’à 30 % des dépenses liées aux travaux. Moins connus, les Certificats d’économies d’énergie permettent de toucher des primes pour les travaux réduisant la consommation d’énergie auprès des fournisseurs et distributeurs d’énergie. Une opération gagnante sur le long terme car si la facture annuelle de chauffage représente en moyenne 900€ par ménage (de 250 € pour une maison « basse consommation » à plus de 1 800 € pour une maison mal isolée), une rénovation énergétique peut diminuer les frais de chauffage jusqu’à 70 %. Comme le précise le Conseil départemental, plus de 400 professionnels du bâtiment du Val-de-Marne sont spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables.