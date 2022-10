Rénovation énergétique : comment bénéficier des aides ?

Cette aide s'adresse à tous les ménages, aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs. Le montant de la prime est basé sur les revenus et les bénéfices écologiques des travaux réalisés dans la résidence principale et des parties communes des copropriétés. Jusqu'au 31 décembre 2022, l'installation d'une chaudière à énergie renouvelable sera soutenue par une subvention supplémentaire de 100 euros.