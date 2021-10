Rénovation de la pointe de l'île aux Cygnes

De nouveaux équipements ont été installés pour offrir un lieu dédié à la pratique d’activités physiques et sportives (agrès, murs d’escalade, échelles de suspension…). La Ville a, en particulier, réalisé des travaux d’aménagement sur le point de l’île aux Cygnes de juillet à octobre 2012, avec une rénovation des sols autour de la statue de la Liberté, un nouvel éclairage, un traitement paysager avec plantations nouvelles et mur végétalisé et remise en peinture des bancs.