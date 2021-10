Rénovation : 58 quartiers franciliens entrent dans le programme

La liste est désormais connue. L’Île-de-France compte 58 des 200 quartiers. Au plan national, ce sont quelque 5 milliards d’euros qui seront engagés par l’Etat à ce titre.

Ce budget est réparti comme suit : 4 milliards d’euros seront affectés au 200 quartiers d’intérêt national de la liste. 150 millions d’euros financeront, à compter du 1er janvier 2015, les études de préfiguration nécessaires à la réalisation des projets. 850 millions d’euros seront affectés aux préfets de chaque région, qui définiront, en lien avec les élus locaux, la liste des quartiers d’intérêt régional. Pour l’Île-de-France ce sont ainsi 170 millions d’euros qui seront affectés à des projets qui restent à définir.

La liste des 200 quartiers retenus dans le cadre de ce NPNRU a été effectuée en fonction des « dysfonctionnements urbains » identifiés : enclavement, espaces publics et habitats privés dégradés, etc. La méthode retenue par l’agence s’est basée sur la nouvelle géographie des quartiers prioritaires résultant de la loi Lamy. Sur les 1500 quartiers les plus pauvres au regard du revenu moyen par habitant, les 200 quartiers les plus en difficulté ont été retenus. La méthode dite du carroyage, introduisant une localisation fine du niveau de pauvreté, permet d’isoler des quartiers déshérités.

Liste :