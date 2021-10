Renouvellement partiel du Haut comité de gouvernement d’entreprise (HCGE)

Le mandat de de Patricia Barbizet, Robert Peugeot, Marie-Claire Capobianco et Brigitte Longuet arrivant à échéance début novembre, Laurent Burelle, et Geoffroy Roux de Bézieux ont :

renouvelé pour une durée de trois ans à partir du 1 er novembre 2021 au titre des personnalités compétentes : Patricia Barbizet , administratrice de TotalEnergies, Axa et Pernod Ricard, et Robert Peugeot , président de Peugeot Invest.

novembre 2021 au titre des personnalités compétentes : , administratrice de TotalEnergies, Axa et Pernod Ricard, et , président de Peugeot Invest. ont nommé pour une durée de trois ans à partir du 1er novembre 2021 au titre des personnalités qualifiées : Sophie L’Hélias, fondatrice et Présidente – LeaderXXchange et administratrice de sociétés, et Marie-Laurence Tibi, avocate au barreau de Paris.

Laurent Burelle et Geoffroy Roux de Bézieux remercient chaleureusement Marie‑Claire Capobianco et Brigitte Longuet pour le travail accompli au sein du HCGE et pour leur engagement en faveur d’une gouvernance exigeante des sociétés cotées.

Le HCGE est désormais composé comme suit :

Mme Patricia Barbizet, Présidente

M. Jean-Luc Belingard

M. Sven Boinet

Mme Julie Klein

M. Philippe Lazare

Mme Sophie L’Hélias

M. Robert Peugeot

M. Vincent Strauss

Mme Marie-Laurence Tibi

Le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise (HCGE), constitué lors de la révision du code Afep-Medef de 2013, est à la fois gardien du respect de l’application du Code et force de proposition de ses évolutions. Le Haut Comité est présidé par Patricia Barbizet, présidente de Temaris & Associés, entourée de cinq personnalités compétentes, exerçant ou ayant exercé des mandats sociaux dans des entreprises qui se réfèrent au code Afep-Medef et de quatre personnalités qualifiées représentant les investisseurs et/ou choisies pour leurs compétences en matière juridique ou de déontologie.



Le code Afep-Medef est un ensemble de recommandations élaboré par l’Association Française des Entreprises Privées (Afep) et le Mouvement des Entreprises de France (Medef) après concertation avec les différents acteurs de la place. Aujourd’hui, ce code qui régit le gouvernement d’entreprise dans tous ses aspects (conseil : composition, fonctionnement, rôle, stratégie, administrateurs indépendants, évaluation, information, comités, déontologie, rémunération des dirigeants mandataires sociaux, mise en œuvre des recommandations) est l’un des plus exigeants au monde.