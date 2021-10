Renouvellement du partenariat entre le CSN et les Ecoles de Saint-Cyr

En 2019, l'accent est mis sur l'importance du collectif et l'attention aux autres.

Ainsi, quatre modules ont débuté au mois du juin qui incluent deux formations certifiantes :

- “management d'équipe”(4 jours, certifiant) ;

- “leadership et efficacité” (2 jours) ;

- “management de projet en situation

complexe” (4 jours, certificant), => nouvelle

formation au programme de 201 ;

- “négociation”(1 journée).

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du Plan managérial du notariat, articulé autour de trois grandes orientations : accompagner les notaires dans leurs fonctions de chefs d'entreprise, développer leurs compétences managériales et promouvoir les outils et services en management et communiquer.