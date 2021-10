Renforçons la démarche qualité des entreprises

La France cherche à retrouver des points de croissance. Le rapport Gallois, présenté comme « la solution » à nos problèmes de compétitivité, a permis d’orienter la réflexion de nos dirigeants politiques et acteurs économiques sur un sujet majeur qui touche notre pays de plein fouet : la perte de qualité de nos entreprises.

D’après la référence européenne EFQM de Business Excellence, la France est encore loin derrière les autres pays européens. En 2010, elle affichait près de 30 000 certificats ISO 9001, loin derrière l’Italie (139 000), l’Espagne (70 000) ou encore l’Allemagne (50 000). Le déficit de notre balance commerciale s’explique -en partie- par une perte de compétitivité industrielle, il y a donc urgence aujourd’hui à faire des efforts considérables de production, d’innovation mais aussi et surtout de miser sur la qualité.

Les Allemands, comme les pays émergents, l’ont compris et avancent déjà cet argument comme un avantage concurrentiel. « En France, beaucoup d’entreprises rentrent dans une démarche qualité sous la contrainte, notamment à la demande des donneurs d’ordre, ou cherchent simplement un passeport pour l’international », a indiqué Sylvie Rolland, directrice scientifique de la chaire performance des organisations de l’université Paris-Dauphine. Et de prétendre que lorsque « la démarche qualité est utilisée de façon offensive et stratégique, c’est un avantage indéniable ».

Il faudrait donc sortir de notre « vision bureaucratique » et renforcer l’offensive en matière de qualité surtout auprès du tissu des PME-PMI.