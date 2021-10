Renforcer la lutte contre la cybercriminalité

Une convention a ainsi été signée par les ministres entre l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) dans cet esprit. M. Valls a rappelé qu'il y a, face à Internet, des "lois et des règles" et que la Cnil et la police vont "coopérer" car il "fait élaborer une véritable stratégie" afin de lutter contre la cybercriminalité. Les deux ministres ont appelé de leurs vœux un "dialogue" avec les responsables des réseaux sociaux tel Twitter et Facebook ne serait-ce que pour, selon Mme Pellerin, "suspendre les comptes et les messages haineux" qui peuvent se retrouver sur le Net. Le ministre de l'Intérieur a rappelé des chiffres de 2010 selon lesquels il y a eu cette année là 33 000 infractions par Internet pour un préjudice estimé à 1,7 milliard d'euros.