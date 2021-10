Renforcement du droit au logement en Île-de-France

Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat durable, a reçu Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France et préfet de Paris, et Bruno Arbouet, directeur général de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) – Action Logement, pour la signature d'un protocole d'accord visant à renforcer l'application du droit au logement en Île-de-France.

