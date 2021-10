René Clément à la Cinémathèque française jusqu'au 1er juillet

Auteur de quelques grands succès du cinéma français classique, René Clément débute sur un court métrage avec Jacques Tati. Il signe La Bataille du rail, chronique de la Résistance en 1946, puis commence une carrière d'un éclectisme certain, coproductions avec l'Italie (Au-delà des grilles), adaptations littéraires (L'Assommoir, Barrage contre le Pacifique), chroniques de guerre (Le Père tranquille, Jeux interdits, et le célèbre Paris brûle-t-il ?). Il offre à Alain Delon un de ses plus beaux rôles (Plein Soleil), et continue un itinéraire inattendu tout en étant au cœur du cinéma français.



