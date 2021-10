Rendez-vous Transfair en ligne le 24 juin

Ces acquisitions peuvent concerner une entreprise concurrente, un fournisseur, un canal de distribution, etc. et peuvent s'appuyer sur différents leviers financiers. La prochaine matinale en ligne Transfair, totalement gratuite, permettra de répondre aux questions principales que se posent les dirigeants d'entreprises dans le cadre de projets de croissance externe et de reprise d'entreprises.

La conférence en ligne abordera les questions suivantes :

Pourquoi une croissance externe et quelle stratégie adopter pour reprendre une entreprise ?

Comment rechercher et choisir une entreprise cible ?

Comment réussir la valorisation ?

Comment se finance l'opération de croissance externe ?

Quel montage juridique et fiscal adopter ?

Comment éviter de faire la mauvaise acquisition ?

Comment réussir l'intégration de la société reprise, gage de succès ?

Dominique Restino, président de la CCI Paris et vice-président CCI Paris Ile-de-France, introduira la matinale. Les intervenants suivants partageront leurs expertises et témoignages autour des différentes étapes de croissance externe et de reprise d'entreprise :

Pascal Ferron, expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Fimecor Walter Allinial.

Stéphane Meunier, conseiller Transmission & Reprise à la CCI Paris Ile-de-France.

David Treguer, avocat associé au sein du cabinet Fidal.

Nicolas Hurtiger, dirigeant du groupe Zephyr (services à la personne, maintien à domicile de personnes âgées, handicapées).

