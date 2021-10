Rendez-vous de la retraite : plus de 4 500 entretiens proposés aux actifs franciliens

Cette 6e édition des Rendez-vous de la retraite tient compte du contexte sanitaire et des évolutions des usages en proposant deux formats d'entretiens : par téléphone ou dans l'un des 20 points d'informations retraite répartis en Ile-de-France.

Les actifs seront accueillis du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ainsi que le samedi de 9h à 18h, pour rendre l'événement accessible au plus grand nombre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Des tchats en ligne pour accompagner les actifs

En complément des entretiens, des séances de questions-réponses seront également proposées au cours de la semaine, depuis le site internet. Les actifs auront la possibilité de poser leurs questions en ligne aux Experts Retraite lors de trois tchats thématiques les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30.

« Mettre l'assuré au centre, en proximité, dans tous les territoires. Répondre ensemble, une seule fois – et non chacun dans son ‘régime', pour faire toujours plus simple. C'est du bon sens – mais c'est une petite révolution ! C'est le pari collectif que nous tentons, retraite de base et retraite complémentaire : nous démultiplions ainsi les lieux de contact, les rendez-vous, les entretiens téléphoniques pour accompagner tous les actifs qui commencent à se poser des questions sur leur(s) retraite(s), sur leur situation précise. Et, si le pari réussit, nous multiplierons ces initiatives. Un grand merci aux deux réseaux qui se sont fortement mobilisés, malgré la situation sanitaire, pour proposer en région un grand nombre de rendez-vous, en toute sécurité », déclare Renaud Villard, directeur de l'Assurance retraite.

Plus d'une centaine de conseillers mobilisés

Le chômage partiel impacte-t-il ma retraite ? Dois-je prolonger mon activité pour pouvoir profiter d'une retraite majorée ? Quelles sont les démarches pour une demande de pension de réversion ? Comment est comptabilisée ma période de congé maternité dans le calcul des droits à la retraite ? Les questions des actifs sont nombreuses et propres à chaque situation personnelle.

Quelle que soit sa situation, les Rendez-vous de la retraite sont l'occasion d'échanger facilement et gratuitement avec un expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de son parcours professionnel et personnel, ajuster ses choix de carrière, prendre ses décisions en connaissance de cause et pour les actifs proches de la retraite, préparer leur départ.

« La semaine des Rendez-vous de la retraite est un temps fort apprécié de nos concitoyens. Jusqu'alors plus de 20 000 entretiens étaient proposés à cette occasion au sein de notre réseau d'accueil territorial. Nous sommes ravis que nos confrères de l'Assurance retraite nous aient rejoints pour cette 6e édition, nous permettant ainsi de doubler la capacité globale d'accueil, de réponses, et de mailler plus étroitement le territoire. Le format mixte de cette édition, proposant à la fois des entretiens en présentiel et en distanciel offre plus de souplesse dans la prise de rendez-vous et nous met ainsi en capacité de répondre à un plus grand nombre d'actifs », se réjouit François-Xavier Selleret, directeur de l'Agirc-Arrco.