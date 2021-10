Rendez-vous de l'économie

Ce premier rendez-vous annuel favorise la rencontre des acteurs économiques, politiques et institutionnels afin d'échanger sur les enjeux économiques essentiels pour l'avenir du territoire de Seine-Saint-Denis. Cette année le débat viendra nourrir la réflexion sur le commerce ; la table-ronde aura pour thème “Commerce et territoire ou la nécessaire adaptation aux évolutions des nouveaux modes de consommation”. De nombreuses questions seront abordées : quels sont les leviers et les attributs dont disposera la ville demain pour renforcer son attractivité ? Quelles sont les conséquences pour la ville commerçante de demain ?

à cette occasion, de nombreux invités débattront et apporteront leurs témoignages parmi lesquels Olivier Badot, professeur titulaire et directeur scientifique de la Chaire É. Leclerc /ESCP Europe ; Pascal Madry, directeur de l'Institut pour la Ville et le Commerce, chercheur associé en urbanisme et en immobilier commercial ; Pascal Vignal, député de l'Hérault, président de l'Association Centre-ville en mouvement et Arnaud Ernst, directeur associé chez AID Observatoire.

Inscription obligatoire sur www.entreprises.cci-paris-idf.fr