Rencontres notariales 2018

Les notaires accueilleront les voyageurs – munis de billets pour les trains concernés – qui le souhaitent, dans un wagon réservé pour l'occasion, le 26 septembre. Les différents trains concernés par cette opération sont :

- Paris Gare de Lyon en direction de Marseille Saint Charles (A-R) : Départ Aller : 7h37.

Départ Retour : 14h06.

- Paris Gare de Lyon en direction de Lyon Perrache (A-R) :

Départ Aller : 07h53. Départ Retour : 14h51.

- Paris Est en direction de Strasbourg (A-R) :

Départ Aller : 7h44. Départ Retour : 16h17.

- Paris Montparnasse en direction de Rennes (A-R) :

Départ Aller : 8h09. Départ Retour : 15h35.

- Lyon Perrache en direction de Paris Gare de Lyon (A-R) :

Départ Aller : 7h51. Départ Retour : 13h53.

- Strasbourg en direction de Paris Est (A-R) :,

Départ Aller : 8h19. Départ Retour : 14h55

- Rennes en direction de Paris Montparnasse (A-R) : Départ Aller : 7h52. Départ Retour : 14h06.

Les notaires de France se mettent à disposition de tous afin d'apporter leurs conseils en matière de droit de la famille, de patrimoine et d''immobilier.

En complément des consultations physiques, des conférences avec retransmission vidéo, sur différents thèmes, seront organisées ainsi que des consultations téléphoniques sur un numéro indigo pour ceux qui ne peuvent se déplacer, le jeudi 27 septembre de 18h à 21h.

Plus d'informations à la rentrée sur www.notaires.fr

Un partenariat entre le Groupe Crédit Agricole et le Conseil supérieur du notariat

Dominique Lefebvre, président de la Fédération nationale du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, Bertrand Corbeau, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, et Didier Coiffard, président du Conseil supérieur du notariat viennent de signer une convention de partenariat portant sur un système d'échanges de documents dématérialisés, normé et sécurisé. Cette convention a pour but la dématérialisation des échanges d'informations dans le cadre de la réalisation d'offres de prêt pour le financement d'un bien immobilier. Elle porte sur un double objectif : l'affranchissement des délais postaux, lors de la réception préalable et du retour de l'offre de prêt, et la transmission électronique aux notaires des documents signés pour finaliser l'acte authentique d'achat.