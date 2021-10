“Rencontres Export 92” le 23 novembre

Courbevoie accueille le quartier d'affaires de La Défense où siègent de grands groupes internationaux. Elle place ainsi l'international au cœur de sa politique de développement « pour renforcer l'attractivité et l'innovation en attirant les visiteurs et investisseurs, en accompagnant les TPE-PME et en sensibilisant les habitants et les acteurs de la Ville à la citoyenneté internationale ».

Le principe des “Rencontres Export 92” mise sur l'efficacité : « réunir des experts métiers et des experts pays en un seul lieu, pour aider les entreprises à accélérer leur développement en démarrant ou en renforçant leur présence à l'international ». à cette occasion, les participants pourront obtenir toutes les réponses à leurs questions liées à l'export et s'orienter vers le bon partenaire grâce à un espace “boussole”.

Cet événement permettra aux dirigeants d'entreprise de bénéficier d'entretiens individuels, d'ateliers thématiques et d'un espace forum.

Inscriptions gratuites et demandes de rendez-vous individuels sur le site dédié : www.faitesdelinternational.fr/cci92