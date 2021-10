Rencontres Export 92 à Courbevoie

Dans ce cadre, la ville de Courbevoie et la CCI Hauts-de-Seine, s'associent et convient les entrepreneurs désireux de faire leurs premiers pas à l'étranger aux “Rencontres Export 92”.

La ville de Courbevoie accueille le quartier d'affaires de La Défense où siègent de grands groupes internationaux. Elle place l'international au cœur de sa politique de développement pour renforcer l'attractivité et l'innovation en attirant les visiteurs et investisseurs, en accompagnant les TPE-PME et en sensibilisant les habitants et acteurs de la Ville à la citoyenneté internationale. C'est donc l'endroit idoine pour promouvoir le commerce international.

Les “Rencontres Export 92” représentent une opportunité unique pour amorcer une démarche à l'export. Le principe mise sur l'efficacité : réunir des experts métiers et des experts pays en un seul lieu, pour aider les entreprises à accélérer leur développement en démarrant ou en renforçant leur présence à l'international. À cette occasion, les participants pourront obtenir toutes les réponses à leurs questions liées à l'export et s'orienter vers le bon partenaire grâce à un espace

“boussole”. Entretiens individuels en rendez-vous programmés, ateliers thématiques et espace forum accueillent les visiteurs.

Inscriptions gratuites et demandes de rendez-vous individuels sur le site dédié

www.faitesdelinternational.fr/cci92

En savoir plus sur cci92.fr