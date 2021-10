Rencontres du Conseil Patrimonial 2019

Cette année, les Rencontres du Conseil Patrimonial sont consacrées tout spécialement au patrimoine immobilier.

Au programme :



9 h : accueil café



9 h 30 - 9 h 45 : “Le conseil patrimonial pour les experts-comptables, les actus du syndicat, le Master gestion de patrimoine…” présenté par Denis Barbarossa, président national de l'Ifec et Frédéric Espirat, président de la commission patrimoniale ;



9 h 45 - 10 h 45 : atelier n°1 animé par Olifan group

“L'immobilier au service d'une stratégie patrimoniale (tendances, évolutions, allocations…)” ;



10 h 45 - 11 h : pause



11 h - 12 h : atelier n°2 animé par AG2R La Mondiale

“Patrimoine immobilier du dirigeant : Gestion, transmission et raison d'être ?” ;



12 h - 13 h 30 : pause déjeuner ;



13 h 30 - 14 h 30 : atelier n°3 animé par Expert et Finance

“Optimiser les schémas de détention de l'immobilier” ;



14 h 30 - 14 h 45 : pause ;



14 h 45 - 15 h 45 : atelier n°4 animé par Amundi

“Diversification patrimoniale : Accéder indirectement à l'immobilier d'entreprise via une SCPI” ;



15 h 45 - 16 h : Pause ;



16 h - 17 h : atelier n°5 animé par Eres

“Stratégie patrimoniale : Permettre au dirigeant d'acheter sa résidence principale avec 0 % de forfait social et économie d'impôt sur les sociétés”.