Rencontres Avocats-Entreprises du Val-de-Marne

Cette journée sera l’occasion pour les entreprises, de rencontrer des avocats spécialisés qui leur feront bénéficier, lors de consultations individuelles, de conseils en matière de : baux commerciaux, fiscalité de l’entreprise, droit des sociétés, droit du travail, droit de la distribution et concurrence, droit du crédit, droit du patrimoine et transmission familiale, responsabilité civile et pénale des dirigeants. Les participants pourront également bénéficier de conseils personnalisés d’experts de la CCI Val-de-Marne et assister aux différents ateliers : Atelier 1 (9h15 – 10h45) « Vous voulez céder ou reprendre une entreprise : quelles démarches pour réussir ? » ; Atelier 2 (9h15 – 10h45) « Gestion sociale de la crise : licencier ou prévenir les licenciements » ; Atelier 3 (10h45 – 12h15) « Gérez vos locaux d’activité en toute sécurité » ; Atelier 4 (10h45 – 12h15) « La vente sur Internet : entre opportunités et précautions ».

Une conférence plénière aura lieu de 14h15 à 16h15 sur le thème de la prévention des difficultés des entreprises, animée par Olivier Fouché, ancien bâtonnier, modérateur, avec la participation de Claudine Alexandre-Caselli, responsable de l’Observatoire consulaire des entreprises en difficulté (CCIR), Frank Wimart, président du Tribunal de Commerce de Créteil, Me Richard Arbib, avocat, Me Gilles Baronnie, administrateur judiciaire. « Plus l’accompagnement de l’avocat s’installe en amont, meilleures sont les chances d’éviter des procédures judiciaires telles que le redressement ou la liquidation » a rappelé Véronique Dagonet, bâtonnier du barreau du Val-de-Marne.