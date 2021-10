Rencontres annuelles des Leadeuses du web les 23 et 24 juin

Pendant deux jours, Les Leadeuses du Web qui comptent des femmes entrepreneuses, travaillant avec, pour ou sur internet (e-commerçante, blogueuse, infopreneuse, coach, webdesigner, webmaster ou directrice de communication web…) se retrouvent pour échanger. L'objectif des web-leadeuses est aussi de se faire connaître, d'apprendre et d'établir des connexions et des liens pour continuer à développer leurs activités respectives au sein d'un réseau professionnel solide. Elles viennent de tous les milieux, de tous les horizons et s'adressent à toutes les femmes de demain.

Au programme : des conférences, des ateliers pour acquérir de nouvelles compétences (référencement, prise de parole en public, meilleur statut pour déclarer les revenus issus d'internet, écriture d'un ebook, réseaux sociaux…), des échanges lors des nombreuses sessions de networking organisées tout au long de cette rencontre.

Rencontres les 23 (de 9h à 18h) et 24 juin (de 9h à 13h30) au Jardin d'Acclimatation (Paris 16e).

Tarif préférentiel de 292 euros jusqu'au 12 juin, puis 317 euros à partir du 13 juin.