Rencontre Say on pay

L'expression anglo-saxonne « say on pay » est une règle en droit des sociétés par laquelle les actionnaires d'une entreprise ont le droit de voter la rémunération de leurs dirigeants. Cette rencontre soulèvera les questions suivantes : sous la pression du législateur et de l'opinion publique, quelles bonnes pratiques retenir ? Sont-elles transposables aux sociétés françaises compte tenu du cadre juridique ? Quels rôles et quelles responsabilités pour les dirigeants et les directeurs juridiques ? Quels sont les impacts en termes d'image et de réputation pour l'entreprise ?

Les enjeux à prendre en compte sont évidemment de nature économique mais également juridique et stratégique en matière de communication, notamment. Un chantier qui nécessite une agilité certaine.

Avec la participation de :

- Philippe PROUVOST, directeur juridique corporate et secrétaire du conseil, PERNOD RICARD,

- Marie-Ange ANDRIEUX, présidente de la commission internationale de l'IFA,

- Véronique BRUNEAU-BAYARD, directrice, LABRADOR CONSEIL,

- Pierre-Louis CLERO, avocat associé, LATHAM & WATKINS,

- Florence PRIOURET, directrice de division, direction des émetteurs et direction des affaires comptables, AMF,

- Caroline de la MARNIERRE, présidente, fondatrice, CAPITALCOM.