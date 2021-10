Rencontre internationale de la Silver Valley

Le vieillissement de la population s’accentue en Europe, devenant un élément essentiel de croissance. On estime que 30% des européens auront plus de 65 ans dans à peine une décennie. Dans un contexte de baisse de la natalité et d’allongement de la durée de la vie, la nécessité de répondre aux besoins des populations vieillissantes favorise l’émergence de nouveaux projets innovants.

En Ile-de-France, cette filière nommée « Silver Economie » est catalysée par le réseau Silver Valley, qui regroupe déjà près de 150 acteurs de ce marché émergent.

Les 20 et 21 mai, en marge des Salons de la Santé et de l’Autonomie, sur le parc des expositions de la Porte de Versailles, Silver Valley organise les premières rencontres dédiées à cette filière à échelle internationale. Son objectif : fédérer l’écosystème européen de la chaîne de valeur du vieillissement.

Durant deux jours, les professionnels de toute l’Europe sont appelés à se rencontrer lors de rendez-vous « business ». Entrepreneurs (start-up comme grands groupes industriels), investisseurs, prestataires, groupes de retraite, hébergeurs, distributeurs, (…) auront ainsi l’occasion de concrétiser de nouveaux partenariats.

Cette manifestation est organisée en collaboration avec le CCI Paris - Ile-de-France et le réseau Enterprise Europe Network.