Rencontre “Industrie du futur, une réalité d'aujourd'hui” à Paris

L'industrie du XXIe siècle est au cœur d'une véritable révolution technologique. Afin de permettre aux entreprises de se préparer à ces mutations et de mettre en place les bons leviers, la Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France organise, en partenariat avec la Région Ile-de-France, une grande rencontre parisienne intitulée “Industrie du futur, une réalité d'aujourd'hui”, entre tous les acteurs de l'industrie du futur et industriels franciliens.

