Rencontre exceptionnelle entre l’Amif et le directeur général d’Ile-de-France Mobilité

Parce que les maires rencontrent parfois des difficultés quant à l'exploitation du service de transport bus pour leurs habitants, l’Amif leur a permis d’exprimer leurs problématiques et inquiétudes devant Stéphane Beaudet, maire d’Évry-Courcouronnes (Essonne), vice-président à la région Ile-de-France en charge des Transports et président de l’Amif, et Laurent Probst, directeur général d’Ile-de-France Mobilités.

Les référents de la commission Mobilités de l’AMIF, Monique Bourdier, maire de Bouleurs (Seine-et-Mane), Jean-Baptiste Hamonic, maire de Villepreux (Yvelines) et Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau (Essonne), ont ainsi organisé une réunion dédiée à la mise en concurrence des bus en Ile-de-France le 23 novembre dernier. Stéphane Beaudet et Laurent Probst sont revenus sur la règlementation européenne de 2007, puis française de 2009 qui ont imposé l'obligation d’ouvrir progressivement à la concurrence l'exploitation des lignes de bus de moyenne et grande couronne en vigueur depuis début 2021. Les maires ont pu échanger de vive voix sur les difficultés rencontrées quant à l’échéance que la réglementation fixe à 2025 pour la mise en concurrence de l'ensemble du réseau de bus francilien.

À l’issue des discussions, et au vu de l’intensité des sujets abordés, Laurent Probst a proposé aux élus d’organiser une rencontre annuelle avec les maires et représentants des communes de chaque intercommunalité francilienne pour fluidifier les retours d’expériences, territoire par territoire, et répondre au mieux aux problèmes récurrents en Ile-de-France.