Rencontre Business & Legal Forum : Compliance et concurrence

Business & Legal forum, le forum des affaires et du droit organise une Rencontre sur le thème Compliance et Concurrence, le 19 février, de 18h à 20h, 3 boulevard de la Madeleine (Paris 1er ardt) dédiée aux directeurs généraux, financiers, juridiques, ressources humaines et compliance et tous les intervenant qui ont une responsabilité partagée face aux opérationnels.

Lors de cette nouvelle Rencontre de Business & Legal forum, interviendront notamment Gérard Kuster, directeur éthique et conformité, GDF SUEZ ; Cecilio Madero Villarejo, directeur général adjoint antitrust, DG Concurrence, Commission européenne ; Mélanie Thill-Tayara, avocate, associée, head of French and European Competition Law Department, Norton Rose LLP ; François Garnier, directeur juridique Europe, groupe Pfizer ; Daniel Tricot, président honoraire de la chambre commerciale, financière et économique, Cour de Cassation, président, de l’Association française des docteurs en droit, Cercle de la compliance ; Fabien Zivy, chef du service juridique, Autorité de la Concurrence…



Les enjeux



Nombreux et coûteux sont les risques potentiels issus des questions de concurrence. Omniprésente est la question de la compliance. Pourquoi alors, encore bien souvent, les entreprises limitent-elles le volet concurrence des politiques de compliance aux pratiques de sensibilisation ? Comment organiser les contrôles utiles ? Quelles compétences impliquer ? Quelles retombées en attendre ? Face aux responsabilités croisées qui sont en jeu, quelles synergies créer ?