Rencontre barreau de Paris-Arnaud Montebourg

Pierre-Olivier Sur et Laurent Martinet, bâtonnier et vice-bâtonnier de Paris, viennent de rencontrer Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Rredressement productif et du Numérique, afin de dissiper le malentendu à la suite des récentes déclarations du ministre au sujet des professions réglementées.

Ils ont ainsi rappelé que les avocats étaient des entrepreneurs « comme les autres » soumis à une réglementation édictée par l'État afin de protéger les justiciables. Ils ont par ailleurs précisé que l'activité des avocats ne relevait pas d'un monopole, puisqu'il n'existait ni numerus clausus ni tarifs réglementés ni périmètre exclusif d'activité.

Le ministre les a invités à formuler des propositions concrètes concernant l'élargissement du périmètre d'activité des avocats, notamment sur la rédaction d'actes et surtout via le numérique - ces propositions ayant vocation à être intégrées au projet de loi présenté à la rentrée par le gouvernement.

Enfin, le ministre a expliqué qu'il souhaitait avancer sur le projet de suppression de la postulation territoriale. Le président du Conseil national des barreaux, Jean-Marie Burguburu et le président de la Conférence des bâtonniers, Marc Bollet, invités par le bâtonnier et le vice-bâtonnier de Paris à participer à cette réunion, ont fait part de leur émoi concernant cette perspective.