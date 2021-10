Renault et Paris Région Lab renouvellent leur partenariat pour l'incubation de jeunes start-up

Un an après sa création, l'incubateur « mobilité connectée », né du partenariat entre Paris Région Lab et Renault s'associent de nouveau pour lancer un appel à candidature sur le thème des services connectés et des « TIC pour la mobilité ».

Parisincubateurs