Renaud Dutreil à la 9e Journée de l'Evaluation

Reprise par les salariés, transmission à titre gratuit, Pacte Dutreil, risques juridiques et fiscaux… La transmission d’entreprise est souvent perçue comme complexe, et peu de dirigeants préparent suffisamment en amont cette étape clé de la vie des affaires, c’est pourquoi leurs conseils doivent les y inciter.

Intitulée « Comment mettre la fiscalité au service de la transmission d’entreprise ? », la conférence plénière a permis aux professionnels du monde du chiffre et du droit de faire le point sur l’évaluation et la transmission des PME et des ETI, en présence de Renaud Dutreil, ancien ministre des PME, et des membres des commissions de l’Evaluation et de la Transmission de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC).

« Il faut aller chercher les bonnes idées chez les praticiens. La mission des politiciens est d’aller chercher les idées auprès de professions comme la vôtre », a déclaré le grand témoin à l’assistance enthousiaste, d’autant plus mobilisée sur cette problématique depuis l’impact de la pandémie sur l’économie.

Plus de 450 professionnels ont assisté à ce rendez-vous annuel qui s’est décliné en une séance plénière et 6 ateliers pour aborder d’un point de vue technique les spécificités de l’évaluation et de la transmission d’entreprise, à l’instar des principaux pièges du pacte Dutreil ou encore des stratégies de transmission à titre gratuit et onéreux.