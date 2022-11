Biodiversité : Parution du guide régional "Renaturer les villes"

Ce dernier détaille des actions concrètes, mises en œuvre dans les territoires, ainsi qu'un ensemble de recommandations pour élaborer un projet de renaturation selon une approche scientifique.

Présentant ce qu’il faut savoir sur la renaturation en milieu urbain, l’ouvrage propose une méthode pour identifier des zones de renaturation prioritaires, en s’appuyant sur un triple objectif : la reconquête de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, l'amélioration de la santé et du cadre de vie.

La renaturation renvoie à l’idée générale d’un « retour à l’état naturel ou semi-naturel des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par les activités humaines ». Longtemps associé à la remise en état des espaces naturels dégradés, ce concept gagne du terrain en milieu urbain depuis l’introduction de la zéro artificialisation nette, où la renaturation est définie comme « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ».



En ville, la renaturation peut prendre des formes extrêmement variées. Elle implique un retour à la pleine terre et à la fonctionnalité écologique. Elle est à distinguer des opérations de verdissement, ayant comme seul objectif la création d’espaces ornementaux ou récréatifs, s’accompagnant parfois d’une gestion intensive (arrosage, énergie, intrants…).

Identifier les secteurs à fort potentiel

La méthode Regreen permet de faire ressortir des zones de renaturation prioritaires dans les secteurs urbanisés franciliens, de localiser des sites potentiellement renaturables et d’estimer un potentiel de renaturation chiffré. La méthode développée ici se base sur 3 enjeux principaux, afin de localiser ces zones urbaines : reconquête de la biodiversité, adaptation au changement climatique, amélioration de la santé et du cadre de vie.