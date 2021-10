Rémunérations des dirigeants du CAC 40

En 2016, selon Stacian, « la rémunération annuelle moyenne du principal dirigeant de ces entreprises atteint 4,5 millions d'euros, en augmentation de 0,8 % par rapport à 2015. Sur le périmètre strictement comparable, à savoir les 32 sociétés dont le même dirigeant était en fonction en 2015 et 2016, cette hausse est de 5,3 %. Cet écart sur la mesure de la variation des rémunérations entre 2015 et 2016 selon le périmètre retenu s'explique notamment par le package exceptionnel de près de 17 millions d'euros qu'avait reçu Olivier Brandicourt en 2015 lors de son arrivée chez Sanofi. »

Les plus fortes rémunérations de l'exercice 2016 sont par ordre décroissant celles de Georges Plassat (Carrefour, 9,7 millions d'euros), Olivier Brandicourt (Sanofi, 9,7 millions d'euros) et Jean-Paul Agon (L'Oréal, 9,1 millions d'euros).

Comme le précise l'étude de Stacian, « parmi les composantes des rémunérations, la valeur des attributions d'options et d'actions gratuites augmente de 1,6 % sur l'ensemble du CAC 40 mais de 18,6 % à périmètre strictement comparable. Une hausse importante, liée à de nouvelles attributions ou à leur hausse significative dans une dizaine de sociétés, mais probablement moins qu'attendu avec l'entrée en vigueur effective des dispositions de la loi Macron de 2015, qui ont allégé la fiscalité et les modalités d'attribution des actions gratuites ».

Comme les années précédentes, l'étude met en relief une corrélation significative entre la capitalisation boursière des entreprises et le niveau des rémunérations de leurs dirigeants, même si plusieurs sociétés se distinguent à ce sujet. En revanche, il n'y a pas de lien apparent entre variation des packages de rémunération et rendement pour l'actionnaire des titres de ces sociétés cotées.

