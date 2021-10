Remise du Prix Vogel de droit économique 2013

Créé en 2011 par le Cabinet Vogel & Vogel, en partenariat avec L’Expansion, le Prix Vogel distingue les auteurs et chercheurs en droit économique français et/ou européen (Concurrence, distribution, consommation, régulation, marché intérieur, analyse économique du droit) dont les travaux mettent les règles juridiques en perspective, pour rendre possible les innovations dans la pratique.

L’édition 2013, ayant eu lieu le 12 décembre, a primé 5 candidats, sélectionnés sur plus de trente candidatures reçues.

La sélection du jury

Le Lauréat du Prix 2013 est M. Ejan Mackaay, professeur de droit et auteur canadien, pour son ouvrage portant sur l’analyse économique du droit, intitulé Law and Economics for Civil Law Systems (Edward Elgar, 2013). L’originalité de l’ouvrage du Professeur Mackaay réside dans l’examen des institutions du droit civil à l’aune de l’analyse économique du droit alors que cette discipline se concentre généralement sur la common law. L’ouvrage, très complet, tant sur les principes que sur les applications aux principales branches du droit, démontre que les institutions du droit civil peuvent être aussi efficientes que celles de la common law.

Le Jury a également désigné trois nominés :

M. Jérôme Chacornac , pour sa thèse : Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers ;

Mme Nathalie Picod , pour sa thèse : La remise de dette en droit privé, publiée en 2013 aux éditions Dalloz ;

et Mme Delphine Rooz, pour sa thèse : L'intégration du droit de l'Union européenne au sein du droit français des contrats.

Cette année, le Jury a exceptionnellement attribué une mention «Coup de cœur» à MM. Christian Montet et Florent Venayre, co-auteurs de l’ouvrage La concurrence à Tahiti : une utopie ? (Au vent des îles, 2013), pour leur engagement en faveur de l’instauration d’un droit de la concurrence sur ce territoire.

Un jury de prestige ancré dans la réalité économique

Le Jury du Prix Vogel 2013 était composé de personnalités issues du monde de l’entreprise : Louis Vogel et Joseph Vogel, associés fondateurs du cabinet Vogel & Vogel ; Christine Kerdellant, Directrice de la rédaction de L’Expansion ; Jean-François Guillemin, Secrétaire général du Groupe Bouygues ; François Audran, Directeur juridique de la banque Rothschild ; Hervé Delannoy, Directeur juridique de la Société Rallye SA, Président de l'AFJE ; Bernard Kuhn, Directeur juridique du Groupe LVMH ; Isabelle Roux-Chenu, Directrice juridique de Cap Gemini ; et Vincent Savesi, Directeur juridique de la société CNH France.

Le Prix Vogel : le droit au service des entreprises

À travers ce Prix, Louis et Joseph Vogel, les fondateurs, souhaitent encourager et valoriser ceux qui, par leurs travaux de recherche et leur analyse critique, contribuent à replacer le droit au cœur de la société.

«Le Prix Vogel a pour ambition de rappeler que le droit économique est cette matière transversale indispensable à l’efficacité des entreprises», précisent les fondateurs.