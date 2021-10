Benoît Bellaïche reçoit le Prix ADIJ Christian-Hazard 2016

Le blog « Easyntic » et le compte twitter @BBella de Benoît Bellaïche ont été consacrés cette année par le jury de l'ADIJ. Chaque année, l'association remet, depuis 2011, un prix au meilleur cyber-juriste qui, est rendu en hommage à Christian Hazard, membre de l'ADIJ dès 1971, et trésorier de 1975 à sa disparition en 2011.

Capture d'écran du site easyntic.com

Blogs juridiques, sites internet, réseaux sociaux, articles et autres publications : le prix ADIJ récompense les travaux d'un jeune juriste en droit des technologies de l'information, dont l'activité sur le web ou sur les réseaux a été particulièrement remarquée (créativité, innovation, pertinence, qualité, régularité, etc.).

Pascal Petitcollot a achevé son mandat par cette remise de prix à la présidence de l'ADIJ. Son successeur sera désigné par le conseil d'administration le 16 janvier prochain.

Présidente du Jury



Karima BEN ABDELMALEK

Secrétaire Générale de l'ADIJ et lauréate du Prix ADIJ 2005



Membres du Jury et anciens lauréats



Vincent GORLIER (2015), Paul NICOUD et Mathieu GUIRAUD (2014), Matthieu ESCANDE (2013),



Miroslav KURDOV (2012), Julien LE CLAINCHE (2011), François GUY (2010),



Frédéric GLAIZE (2009), Ronan HARDOUIN (2008), Cédric MANARA (2007),



Benoit TABAKA (2006), Xavier STRUBEL (1987), Jean GASNAULT (1987).