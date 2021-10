Île-de-France : Neuf lauréats récompensés par le prix Talents BGE

Parrainés par Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, et Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, Talents BGE de la création d'entreprise et Talents des Cités 2016 est le moyen de célébrer le dynamisme des entrepreneurs franciliens, en distinguant neuf talents prometteurs issus d'univers très divers et tous animés par une même envie de réussir et d'être créateur de valeurs et de développement sur leurs territoires.

C'est à l'issue d'un examen minutieux des dossiers de 40 finalistes, sur plus de 250 candidatures, que le jury a choisi de récompenser la créativité, l'engagement, le savoir-faire, mais aussi l'audace d'entrepreneurs qui n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leur rêve. « Nous avons besoin des entrepreneurs et en particulier des jeunes entrepreneurs, de leur goût du risque et de leur détermination », affirme Éric Berger, président du Medef Île-de-France, venu apporter son soutien à cette initiative.

Les lauréats



Catégorie Artisanat : Karen Birstein avec Les Affranchis (Massy, 91), fabrication artisanale de biscuits sans gluten.

Catégorie Commerce : Miguel Yisrael avec Le Luth doré (Paris), fabrication d'instruments de musique, édition de livres musicaux et de partitions.

Catégorie Coup de cœur : Barthélémy Gas avec Les Talents d'Alphonse (Paris) qui recrée du lien social au travers du transfert de savoir-faire entre générations.

Catégorie Création : Florian Gravier avec Flaneurz (La Courneuve, 93), conception, fabrication et distribution d'équipements sportifs innovants permettant la mobilité urbaine.

Catégorie Economie sociale et solidaire : Florian Rollin avec Karibati (Paris), expertise en matière de bâtiments bio-sourcés.

Catégorie Emergence : Abdelkader Tadjer avec Hammam de l'eau delà (Meaux, 77), Hammam éco-responsable.

Catégorie Innovation : Théophile Gonos avec AI Mergence (Paris), conception de robots autonomes et expertise en intelligence artificielle.

Catégorie Jeune pousse : Ivan Verbizh avec Ivan Verbizh Photographe (Paris), prestations de reportages photographiques.

Catégorie Services : Hakim Baka avec GEEV/Adopte un objet (Vincennes, 94), la première application mobile collaborative de dons et de récupération d'objets.