Remise des prix du livre juridique 2016

Cette année, le Prix du livre juridique et le Prix du livre de la pratique juridique ont été décernés par Laurent Fabius à Martin Collet pour « Finances publiques 2016-2017 », Christophe Lazaro pour « La Prothèse et le droit - Essai sur la fabrication juridique des corps hybrides » et Michel Bazex, Gabriel Eckert, Régis Lanneau, Christophe Le Berre, Bertrand du Marais et Arnaud Sée pour leur « Dictionnaire des régulations 2016 ».

© Florian Léger - Laurent Fabius sert la main des lauréats du Prix du livre de la pratique juridique 2016.