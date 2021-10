Remise de labels pour le renforcement des droits des usagers de la santé

Le 25 novembre dernier, la Conférence Régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) et l'Agenre régionale de santé (ARS) Île-de-France ont organisé, en format dématérialisé du fait du contexte sanitaire, une cérémonie de remise des labels « droits des usagers de la santé ». Ce dispositif de labellisation de projets et ce concours national annuel récompensent chaque année des démarches exemplaires autour de la connaissance et du renforcement des droits des usagers. Ils contribuent à faire reconnaître les « bonnes pratiques » susceptibles d'éclairer la réalité de l'application de ces droits dans les territoires.

© D.R.