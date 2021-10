Remise de la Bourse d'études

Rendez-vous annuel depuis 1995, cette initiative privée unique tant par son montant que par sa procédure de sélection, a pour vocation de permettre aux étudiants d'ajouter une dimension internationale à leur parcours universitaire. Les sommes allouées au titre de la Bourse White & Case participent à alléger la charge de l'emprunt contracté par les étudiants en raison du coût élevé des études à l'étranger. A travers cette bourse, White & Case souhaite favoriser l'excellence tout en cultivant les valeurs de solidarité et d'entraide qui lui sont chères. Depuis sa création en 1995, 85 étudiants ont bénéficié de cette bourse et plus de 1000 ont postulé.

Cette année, le jury était présidé par Elisabeth Pelsez, magistrate, inspectrice générale de la justice, directrice générale du GIP « Mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme » et ex-déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Il comprenait également Loïc Aubouin, directeur juridique du Groupe ADP ; Rodney De-Souza, head of legal and data privacy, World Organization for Animal Health et ancien lauréat de la Bourse en 2006 ; Antoine Tadros, professeur agrégé des universités ; Amaury de Feydeau et Clara Hainsdorf, associés du cabinet ; ainsi que Jean-Pierre Picca, associé du cabinet en charge de la Bourse.

Le 9 juin dernier, 12 étudiants sélectionnés (parmi les 55 candidats ayant déposé un dossier) ont été invités à rencontrer les membres du jury afin de défendre leur projet d'études.

A l'issue des délibérations, le Jury a désigné les six lauréats suivants pour l'excellence de leur parcours académique, leur personnalité et leur motivation :

Elie Koubi, 25 ans, a reçu une bourse de 15 000€ pour son projet de LL.M à New York University Law. Il a effectué son Master 2 Droit des Affaires à l'Université Paris Dauphine.

Odeya de La Mure, 23 ans, a reçu une bourse de 10 000€ pour son projet de LL.M à Fordham Law School. Elle a effectué son Master 2 Droit Européen des Affaires et de la Concurrence à l'Université Paris II Assas.

Karim Zein, 25 ans, a reçu une bourse de 10 000€ pour son projet de LL.M à Harvard Law School. Il a été major de promotion lors de son Master 2 Droit des Affaires Internationales à l'Université Paris II Assas.

Hugo Riviere, 24 ans, a reçu une bourse de 10 000€ pour son projet de LL.M à l'Université de Californie de Los Angeles. Il a effectué son Master 2 Droit des Affaires, avec mention bien, à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, ainsi que son diplôme universitaire en droit des entreprises en difficulté.

Omar Moussly, 28 ans, a reçu une bourse de 10 000€ pour son projet de LL.M International Arbitration & Dispute Resolution à Georgetown University Law Centre. Il a effectué son Master 2 Arbitrage et Commerce International à l'Université Paris Saclay (Versailles). Il suit actuellement des cours à l'Académie de Droit International de La Haye aux Pays-Bas.

Marjorie Ladsous, 22 ans, a reçu une bourse de 5000€ pour son projet de LL.M Corporate Law à University of Edinburg (UK). Elle est étudiante en Master 2 Fusions & Acquisitions à l'Université Paris Saclay.

L'ensemble des membres du jury ont chaleureusement félicité les six lauréats et salué la qualité des candidatures de cette édition.