Remise d'ordinateurs reconditionnés à 200 collégiens

Le Département a décidé d’offrir des postes informatiques reconditionnés à des familles alto-séquanaises ayant au moins un enfant scolarisé dans un collège des Hauts-de-Seine. Ces postes viennent s’ajouter aux 330 remis en 2013. Le Conseil général entend ainsi lutter contre la fracture numérique, « en accompagnant les collégiens, les familles et les enseignants dans une politique éducative novatrice, centrée sur le soutien à la réussite des collégiens et tout particulièrement de ceux qui éprouvent le plus de difficultés ». Les principaux des collèges ont proposé ces ordinateurs aux familles de collégiens les plus modestes, bénéficiaires de bourses. Ces matériels ont également été offerts à certains collégiens des Ulis, porteurs de handicap. Ces ordinateurs qui n’étaient plus utilisés par le Conseil général, ont été reconditionnés par des personnes handicapées psychiques ou des personnes en insertion de la société Ecodair. Ce choix citoyen permet de donner une dimension éthique et solidaire de tri sélectif des Deee (Déchets d’équipements électrique et électronique) en apportant une source de revenu à cet organisme pour un montant de 21 840 €.