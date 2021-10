Rémi Babinet à la tête du Fonds de dotation du Grand Paris Express

Dès le 4 juin 2016, la Société du Grand Paris organise les premières manifestations publiques de son programme artistique et culturel à l'occasion du démarrage des travaux du métro. D'ici à 2022, avec l'ouverture des premières gares du réseau, de nombreuses actions artistiques seront lancées le long du parcours du futur métro pour révéler la richesse et la diversité culturelle du Grand Paris et contribuer à incarner une nouvelle identité métropolitaine.

« Nous allons avoir la chance de vivre une aventure extraordinaire qui est celle de la métamorphose de notre capitale s'enthousiasme Rémi Babinet, président fraîchement élu. Nouvelle échelle, nouvelles circulations, dynamiques, projections, le futur métro Grand Paris Express va être le moteur d'une transformation jamais vue depuis le XIXe siècle. Il est primordial de faire comprendre cet enjeu, de le partager avec les habitants pour que le projet prenne toute sa dimension sociale. Grâce à la création, nous pourrons jouer collectif, dialoguer, rayonner et participer à faire émerger une culture « post-périph » et à construire le récit du Grand Paris. »

Grâce à la création, nous pourrons jouer collectif, dialoguer, rayonner et participer à faire émerger

une culture « post-périph »et à construire le récit du Grand Paris.

Le Fonds de dotation est présidé par Rémi Babinet (BETC). Il est fondé par ce dernier avec Xavier Lépine (La Française). Au conseil d'administration siègent des acteurs variés de l'économie et de la culture, dont Mouloud Achour (journaliste), François Barré (expert culturel auprès de la Société du Grand Paris), Jacques Bungert (Courrèges), Véronique Chatenay-Dolto (DRAC Île-de-France), Jean-Yves Le Bouillonnec (député-maire de Cachan, président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris), Amandine Lepoutre (La Société Anonyme), Lucie Maurel Aubert (Banque Martin Maurel), Catherine Perenet (Société du Grand Paris) et Philippe Yvin (président du directoire de la Société du Grand Paris).